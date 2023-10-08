Донбасс, Запорожье и Херсон имеют древние исторические основы в составе российских земель Tекст: Василий Стоякин 30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов.
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