ВТБ: большинство жителей ПФО хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

По результатам опроса* ВТБ к ВЭФ-2024, 59% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 56% рассматривают возможность переехать туда вслед за работодателем насовсем, но при определенных условиях.