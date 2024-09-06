ВТБ: большинство жителей ПФО хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

По результатам опроса* ВТБ к ВЭФ-2024, 59% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 56% рассматривают возможность переехать туда вслед за работодателем насовсем, но при определенных условиях.
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