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Daily Storm

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Около 50 граждан Австрии переехали в Россию по указу о традиционных ценностях

Около 50 граждан Австрии переехали в Россию по указу о традиционных ценностях

Посол РФ в Вене отметил интерес австрийцев к упрощенному получению РВП без экзаменов и квотПорядка 50 граждан Австрии переехали в Российскую Федерацию.

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