ИА "Антифашист". Буднично и стыдливо из повестки спецоперации испарился термин «денацификация Украины».
Вытащат всех? На суде украинские боевики вальяжно ухмылялись
Комментарии
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Людмила Свириденко
А чего мы, собственно говоря, ждали? Наша власть во главе с президентом - такие же люди, как и мы, а деньги - это тот ключ, который откроет любую дверь и позволит простить любую мерзость. СВО - это просто войнушка, не стоит подводить под неё идейную базу.
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12 час.
Игорь Костоглод
Все как всегда...одни хитрые планы...как бы сами себя не перехитрили..
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10 час.
КИ
Константин Иванов
Всех фашистов - расстрелять.
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19 мин.
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