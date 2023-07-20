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Вытащат всех? На суде украинские боевики вальяжно ухмылялись

Вытащат всех? На суде украинские боевики вальяжно ухмылялись

ИА "Антифашист". Буднично и стыдливо из повестки спецоперации испарился термин «денацификация Украины».

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Комментарии
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Людмила Свириденко
А чего мы, собственно говоря, ждали? Наша власть во главе с президентом - такие же люди, как и мы, а деньги - это тот ключ, который откроет любую дверь и позволит простить любую мерзость. СВО - это просто войнушка, не стоит подводить под неё идейную базу.
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