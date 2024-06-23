«Ловко ты раскрутила меня на ужин, я думал, мы просто кофе попьем!» – пошутил кавалер на первом свидании— С Полиной мы дружим довольно давно, еще на первой своей работе познакомились, – рассказывает тридцатидвухлетняя Татьяна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии