«Ловко ты раскрутила меня на ужин, я думал, мы просто кофе попьем!» – пошутил кавалер на первом свидании— С Полиной мы дружим довольно давно, еще на первой своей работе познакомились, – рассказывает тридцатидвухлетняя Татьяна.