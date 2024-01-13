В Пентагоне назвали цель нового удара по Йемену

Новый удар по Йемену был направлен против хуситской радарной установки, сообщили в Пентагоне."В 3.45 по времени Саны (совпадает с мск) 13 января силы США совершили удар против радарной установки хуситов в Йемене", – уточняется в заявлении ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии