Представитель ООН: Из-за нехватки воды в Газе может закончиться жизнь

Сектор Газа продолжают душить, и кажется, что мир сейчас потерял свою человечность. Об этом, комментируя гуманитарную катастрофу в анклаве, заявил генеральный комиссар Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ Филипп Лаззарини.