Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Представитель ООН: Из-за нехватки воды в Газе может закончиться жизнь

Представитель ООН: Из-за нехватки воды в Газе может закончиться жизнь

Сектор Газа продолжают душить, и кажется, что мир сейчас потерял свою человечность. Об этом, комментируя гуманитарную катастрофу в анклаве, заявил генеральный комиссар Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ Филипп Лаззарини.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх