Представитель ООН: Из-за нехватки воды в Газе может закончиться жизнь

Сектор Газа продолжают душить, и кажется, что мир сейчас потерял свою человечность. Об этом, комментируя гуманитарную катастрофу в анклаве, заявил генеральный комиссар Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ Филипп Лаззарини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии