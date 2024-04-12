За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.
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