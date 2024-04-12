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За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.

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Комментарии
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ВП
Вячеслав Петров
У нас (В России) хороших специалистов нет (складывается такое впечатление) Природных и финансовых ресурсов много ,а бедность все растет
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20 час.
Эдуард Николаев
все что они делают для народа , это мыльный пузырь , за его же деньги и здоровье
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20 час.

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