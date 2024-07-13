Россия – Африка: Габон, Конго и французские манёвры

Если верить утверждениям некоторых прозападных СМИ, в прошлом году в Россию из центральноафриканского Габона (или через эту страну) в обход санкций были ввезены авиационные запчасти и комплектующие на сумму более чем в 1,2 млрд.
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