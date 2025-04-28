Сила в правде
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Сила в правде

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Кремль вывел из тени генерала, руководившего секретными операциями? Путин доверяет ему больше, чем Лаврову

Кремль вывел из тени генерала, руководившего секретными операциями? Путин доверяет ему больше, чем Лаврову

"Разоблачения" западных СМИ о "теневом переговорщике" Кремля всколыхнули информационное поле. The Wall Street Journal, известный антироссийскими "утечками", заявляет, что именно ветеран ФСБ Сергей Беседа ведёт тайный диалог с США.

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