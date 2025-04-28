"Разоблачения" западных СМИ о "теневом переговорщике" Кремля всколыхнули информационное поле. The Wall Street Journal, известный антироссийскими "утечками", заявляет, что именно ветеран ФСБ Сергей Беседа ведёт тайный диалог с США.
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