Военное обозрение

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Как дальше защищать свою границу?

Как дальше защищать свою границу?

Начать думаем с двух маленьких экскурсов в историю. 2 марта группа вооруженных людей с территории Украины зашла в села Сушаны и Любечане Брянской области.

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