Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американская разведка уберегла Байдена от опрометчивого шага – The New York Times

Американская разведка уберегла Байдена от опрометчивого шага – The New York Times

The New York Times пишет, со ссылкой на собственные источники, что одним из мотивов, убедивших Белый дом воздержаться от снятия ограничений для ВСУ на удары американскими ракетами по российским тылам стало предостережение со стороны американской разведки.

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