Серебро и бронза в Казани: воспитанницы тверской школы гребли отличились на первенстве страны

Тверские гребчихи завоевали медали первенства России по академической гребле в Казани. 21 августа в Казани на базе Центра гребных видов спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма завершилось первенство России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии