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Серебро и бронза в Казани: воспитанницы тверской школы гребли отличились на первенстве страны

Серебро и бронза в Казани: воспитанницы тверской школы гребли отличились на первенстве страны

Тверские гребчихи завоевали медали первенства России по академической гребле в Казани. 21 августа в Казани на базе Центра гребных видов спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма завершилось первенство России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет.

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