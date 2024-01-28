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Несекретные материалы

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Bloomberg: зависимость Европы от американского газа хуже, чем от российского

Bloomberg: зависимость Европы от американского газа хуже, чем от российского

Вместо того, чтобы заменить российское топливо возобновляемыми источниками энергии следующего поколения и по-настоящему освободиться от ископаемых источников, Европа все чаще обращается к американскому природному газу.

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