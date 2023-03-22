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“Нами управляют идиоты”: читатели Daily Mail осудили передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине

“Нами управляют идиоты”: читатели Daily Mail осудили передачу Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине

Правительство Великобритании накануне приняло решение передать ВСУ снаряды с обеденным ураном, что вызвало негодование у читателей британской газеты Daily Mail.

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