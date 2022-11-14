Баранец: ВСУ боятся заходить в Херсон после отхода российских военных

Военный эксперт Виктор Баранец назвал правильным решение вывести российские войска из Херсона. По его словам, в противном случае были бы большие потери серди личного состава, так как против 30 тысяч ВС РФ выступила бы 60-тысячная группировка ВСУ.
Военный эксперт Виктор Баранец назвал правильным решение вывести российские войска из Херсона. По его словам, в противном случае были бы большие потери серди личного состава, так как против 30 тысяч ВС РФ выступила бы 60-тысячная группировка ВСУ.
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