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Ростовчане рассказали, чего стоит ожидать от поездок на курорты Азовского моря

Ростовчане рассказали, чего стоит ожидать от поездок на курорты Азовского моря

В последнее время отдых на Черном море стал проблематичным для многих россиян. Пожары, ротавирусные инфекции и перенаселенность пляжей отталкивают туристов, стремящихся к спокойствию и комфорту во время летнего отпуска.

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