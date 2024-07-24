Ростовчане рассказали, чего стоит ожидать от поездок на курорты Азовского моря

В последнее время отдых на Черном море стал проблематичным для многих россиян. Пожары, ротавирусные инфекции и перенаселенность пляжей отталкивают туристов, стремящихся к спокойствию и комфорту во время летнего отпуска.
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