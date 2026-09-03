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Царьград

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Тихий океан закипел из-за Эль-Ниньо и породил сразу три мощных шторма

Тихий океан закипел из-за Эль-Ниньо и породил сразу три мощных шторма

Учёные связывают аномальную активность с рекордным нагревом воды из-за Эль-Ниньо.В Тихом океане одновременно сформировались сразу три мощных циклона — редчайшее погодное явление, вызванное сильным нагревом воды из-за Эль-Ниньо.

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