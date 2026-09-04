НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Мнение: «За счет Лейпцигского инцидента ХДС пытается решить электоральные проблемы», – Тимофей Борисов

Мнение: «За счет Лейпцигского инцидента ХДС пытается решить электоральные проблемы», – Тимофей Борисов

Обозреватель «Российской газеты», автор Telegram-канала «Германия-Россия» Тимофей Борисов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что власти Германии намерены помогать Украине и собирать координаты возможных целей в нашей стране.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым