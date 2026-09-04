Мнение: «За счет Лейпцигского инцидента ХДС пытается решить электоральные проблемы», – Тимофей Борисов

Обозреватель «Российской газеты», автор Telegram-канала «Германия-Россия» Тимофей Борисов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что власти Германии намерены помогать Украине и собирать координаты возможных целей в нашей стране.
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