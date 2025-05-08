Володин: Наши деды и прадеды 80 лет назад спасли мир от фашизма

Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Об этом 8 мая написал на своей странице в соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя россиян с наступающим Днем Победы.
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