«Должны понести ответственность». Глава СК РФ назвал страны, которые поставляют Киеву самое смертоносное оружие

Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ, СКР) Александр Бастрыкин назвал страны, которые поставляют Украине самое смертоносное оружие, отметив, что политики этих стран должны понести ответственность за свои решения.
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