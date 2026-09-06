Страна и люди
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Страна и люди

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Хантер Байден допустил свое участие в президентской гонке в США

Хантер Байден допустил свое участие в президентской гонке в США

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер допустил свое участие в президентских выборах. Об этом он заявил в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису.

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