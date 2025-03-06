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ТАСС узнал, из-за чего на актера Калюжного завели уголовное дело

ТАСС узнал, из-за чего на актера Калюжного завели уголовное дело

Источник агентства отметил, что местонахождение актера не установлено.<strong>Уголовное дело в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного было возбуждено после того, как он не явился на пункт отправки на военную службу.

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