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Мировое обозрение

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Атака дронов ВСУ по России: есть погибшие и раненые, в Нижнекамске загорелось предприятие

Атака дронов ВСУ по России: есть погибшие и раненые, в Нижнекамске загорелось предприятие

Массированная атака украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 13 сентября стала одной из самых масштабных за последнее время.

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