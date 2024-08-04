По его словам, в сделке есть «ужасные» ошибки со стороны Белого дома.фото: wikipedia.org--> Президент России Владимир Путин совершил отличную сделку в отношении обмена заключёнными, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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