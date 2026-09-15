Буцкая призвала обеспечить питание детям с глютеновой непереносимостью

Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы, предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко обеспечить детей с глютеновой непереносимостью специализированным питанием в школах и больницах.
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