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Глава OpenAI Сэм Альтман: ChatGPT сможет помнить «всю жизнь» пользователя

Глава OpenAI Сэм Альтман: ChatGPT сможет помнить «всю жизнь» пользователя

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился грандиозным видением будущего ChatGPT. Он представил идею, что чат-бот может стать пожизненным спутником человека, способным запомнить его жизненный путь: все разговоры, прочитанные книги, полученные сообщения и данные из других источников.

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