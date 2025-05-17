Глава OpenAI Сэм Альтман: ChatGPT сможет помнить «всю жизнь» пользователя

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился грандиозным видением будущего ChatGPT. Он представил идею, что чат-бот может стать пожизненным спутником человека, способным запомнить его жизненный путь: все разговоры, прочитанные книги, полученные сообщения и данные из других источников.