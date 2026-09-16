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«Штамп нам не нужен»: почему Александр Самойленко не спешит в ЗАГС с Натальей Громовой и что их связывает спустя годы

«Штамп нам не нужен»: почему Александр Самойленко не спешит в ЗАГС с Натальей Громовой и что их связывает спустя годы

Еще недавно Александра Самойленко чаще обсуждали как актера и звезду «Папиных дочек». Сегодня внимание поклонников нередко привлекает его семейная жизнь — особенно отношения с Натальей Громовой.

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