Американские учёные: в "зеркальной" Вселенной время идёт в обратном направлении

Учёные предположили, что может существовать Антивселенная, в которой ход времени противоположный.Американские учёные Латам Бойл и Нил Турок выдвинули концепцию о существовании "зеркальной" Вселенной, в которой время движется в обратном направлении, сообщает Phys.