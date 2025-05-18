Американские учёные: в "зеркальной" Вселенной время идёт в обратном направлении

Учёные предположили, что может существовать Антивселенная, в которой ход времени противоположный.Американские учёные Латам Бойл и Нил Турок выдвинули концепцию о существовании "зеркальной" Вселенной, в которой время движется в обратном направлении, сообщает Phys.
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