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Маск: Пожертвования соцсети X для МККК не попадут в руки движения ХАМАС

Маск: Пожертвования соцсети X для МККК не попадут в руки движения ХАМАС

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что тщательно проследит за тем, чтобы переданные соцсетью Красному Кресту и Полумесяцу деньги не оказались в руках бойцов радикального движения ХАМАС.

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