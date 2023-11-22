Маск: Пожертвования соцсети X для МККК не попадут в руки движения ХАМАС

Американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что тщательно проследит за тем, чтобы переданные соцсетью Красному Кресту и Полумесяцу деньги не оказались в руках бойцов радикального движения ХАМАС.
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