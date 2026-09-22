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Пятый канал

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«Дожили — бабка зарэповала!»: Дробыш о баттле Арбениной с Toxi$

«Дожили — бабка зарэповала!»: Дробыш о баттле Арбениной с Toxi$

На телеканале МУЗ-ТВ в субботу, 26 сентября в рамках шоу «Битва поколений» Диана Арбенина бросит музыкальный вызов рэперу Toxi$.

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