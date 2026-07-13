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Запорожский министр пострадал при атаке дрона на трассе «Новороссия»

Запорожский министр пострадал при атаке дрона на трассе «Новороссия»

Под удар БПЛА попал автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области Егора Логунова на трассе «Новороссия», 13 июля сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов в Telegram-канале.

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