"Золотой мяч" выиграл испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча". В голосовании он обошел футболистов "Реала" Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также своего одноклубника Эрлинга Холанда.
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