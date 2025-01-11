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Энергия хаоса и наводнения: что ждет Россию в 2025 году по предсказаниям индийской провидицы

Энергия хаоса и наводнения: что ждет Россию в 2025 году по предсказаниям индийской провидицы

Энергия хаоса и наводнения: что ждет Россию в 2025 году по предсказаниям индийской провидицы Татьяна СергееваИндийская провидица Арчена прибыла в Москву с обширным прогнозом на 2025 год, в котором она предсказывает значительные социальные изменения.

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Комментарии
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елена гавричева
Вилами по воде.
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19 час.
Лена Подольская
ПУСТЫЕ СЛОВА,.......
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18 час.
Лена Подольская
ТАКОЙ ПРОГНОЗ МОЖЕТ ДАТЬ ЛЮБОЙ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ПРОВИДЦЕМ
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18 час.

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