Энергия хаоса и наводнения: что ждет Россию в 2025 году по предсказаниям индийской провидицы Татьяна СергееваИндийская провидица Арчена прибыла в Москву с обширным прогнозом на 2025 год, в котором она предсказывает значительные социальные изменения.