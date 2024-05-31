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Президент России вручил Звезду Героя новосибирскому космонавту Анне Кикиной

Президент России вручил Звезду Героя новосибирскому космонавту Анне Кикиной

В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград.Космонавт из Новосибирска Анна Кикина получила из рук президента России Золотую Звезду Героя.

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