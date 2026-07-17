ВВС США уничтожили иранский диспетчерский пункт, управлявший навигацией в Ормузе Авиация США нанесла повторные удары по вышке диспетчерского пункта управления.
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ВВС США уничтожили иранский диспетчерский пункт, управлявший навигацией в Ормузе Авиация США нанесла повторные удары по вышке диспетчерского пункта управления.
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