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Северокорейскому лидеру продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников»

Северокорейскому лидеру продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников»

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов рассказал северокорейскому лидеру и Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о расширенных возможностях новых комплексов управления .

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