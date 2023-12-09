Гороскопы на 9 декабря 2023 года: пять знаков зодиака, которым улыбнется удача Овен Для Овнов 9 декабря 2023 года станет днем великих возможностей.
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