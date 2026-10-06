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Аргументы и Факты

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Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в контексте продолжающегося военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

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