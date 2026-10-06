Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в контексте продолжающегося военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.
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Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего и это очень небольшая цена. Поражает этот старик своими высказываниями! А что думают люди в этих городах?