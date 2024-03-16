Свежие снимки позволяют разглядеть полосы Юпитера и его крошечную вулканическую луну

Новые снимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл», показывают Юпитер во всей красе его полос-облаков и круглых штормов, а рядом с ним запечатлена крошечная, по сравнению с планетой, луна Ио, которая известна своими вулканами.
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