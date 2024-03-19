Цены на машины бренда Solaris стартуют от 1,9 млн рублей — новинка уже в продаже

Отгрузку автомобилей нового бренда Solaris в дилерские сети начал «Автомобильный завод АГР» в Петербурге (бывший завод Hyundai), в частности, отправлена первая партия седанов Solaris HS белого цвета, рассказали в пресс-службе группы компаний «Аларм-Моторс».
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