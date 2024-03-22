RV: танк батальона «Тигр» под дронами ВСУ пробил путь к наступлению у Победы

Танк российского батальона «Тигр» 255-го полка во время боя под населенным пунктом Победа в Донецкой Народной Республике принял на себя серию ударов FPV-дронов ВСУ и выполнил боевую задачу, поставленную командованием.
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