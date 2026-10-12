Александр Бастрыкин потребовал доклада о разваливающемся доме в Балабаново

Дом в Балабаново находится в аварийном состоянии: обрушение потолков, глубокие трещины в стенах и изношенная электропроводка угрожают жильцамГлава федерального Следкома потребовал у возглавляющего областное СУ СК Марка Харламова доложить о том, как расследуется уголовное дело по разваливающемуся дому на улице Гагарина в Балабаново и что делается для защиты прав жильцов.
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