Турэксперт описала ситуацию с пожарами в Турции фразой «оснований для паники нет»

Эвакуация российских туристов из отелей Турции из-за крупных лесных пожаров не проводилась. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии