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Киевский режим устроил экономическую блокаду самому себе

Киевский режим устроил экономическую блокаду самому себе

Несмотря на то, что к концу года удалось снизить напряжение по вопросу ограничения экспорта украинской продукции в Европу, Киев умудрился тут же выстрелить себе в ногу.

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