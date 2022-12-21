Пушков заявил об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Global Look Press/Avishek Das/Keystone Press Agency Никаких оснований для разблокировки в России социальных сетей Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат запрещенной в РФ корпорации Meta, признанной экстремистской) и Twitter сейчас нет.
Global Look Press/Avishek Das/Keystone Press Agency Никаких оснований для разблокировки в России социальных сетей Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат запрещенной в РФ корпорации Meta, признанной экстремистской) и Twitter сейчас нет.
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