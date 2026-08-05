Юрист Трещёв: криптовалюта остаётся опасным инструментом

Соучредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна юрист Александр Трещёв заявил, что криптовалюта остаётся высокорисковым инвестиционным инструментом, работа с которым требует специальных знаний.
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