Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего помощника депутата Госдумы Артура Васильева к семи годам колонии и штрафу в 500 тыс.
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