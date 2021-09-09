Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Плановое отключение воды ожидается с 09.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
Свежие комментарии