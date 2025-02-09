Понасенков* заявил, что историк Соколов убил аспирантку после просмотра его видео

Блогер, историк и режиссер Евгений Понасенков* заявил, что бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки, совершил преступление после просмотра ролика, на котором историк праздновал победу над ним в суде по делу о плагиате.